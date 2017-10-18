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رويترز: البحرين تبرم اتفاقا قيمته 3.8 مليار دولار لشراء 16 طائرة إف-16
2017-10-18 - 2:37 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن قوة الدفاع البحرينية وقعت يوم الثلاثاء اتفاقا قيمته 3.8 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن لشراء 16 طائرة إف-16 متطورة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أقرت في سبتمبر أيلول حزمة مبيعات أسلحة قيمتها أكثر من 3.8 مليار دولار للبحرين تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزوارق دورية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات واشنطن بالبحرين ستتحسن بعد لقاء مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة للسعودية في مايو أيار.
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