رويترز: البحرين تبرم اتفاقا قيمته 3.8 مليار دولار لشراء 16 طائرة إف-16

2017-10-18 - 2:37 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن قوة الدفاع البحرينية وقعت يوم الثلاثاء اتفاقا قيمته 3.8 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن لشراء 16 طائرة إف-16 متطورة.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أقرت في سبتمبر أيلول حزمة مبيعات أسلحة قيمتها أكثر من 3.8 مليار دولار للبحرين تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزوارق دورية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات واشنطن بالبحرين ستتحسن بعد لقاء مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة للسعودية في مايو أيار.