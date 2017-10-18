الوفاق المعارضة: 4 آلاف معتقل في البحرين يتعرضون للانتقام السياسي

2017-10-18 - 6:33 م

مرآة البحرين: وجهت جمعية الوفاق المعارضة نداءً حول وجود أكثر من 4 آلاف معتقل رأي في سجون النظام البحريني "يتعرضون للانتقام السياسي"، بعد تقارير عديدة عن تعرض معتقلين للتعذيب واختفاء آخرين.

وقالت "إن الاعتقالات والمحاكمات تتم بسبب الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون ووقف التمييز والفساد".

وأكدت الوفاق "ان المعتقَلين يتعرضون لصنوف مختلفة من الانتقام والتضييق عبر تحويل أسلوب الحرمان من الحقوق الأساسية إلى وسيلة جديدة للاضطهاد والانتهاكات"، لافتة إلى أنّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء تدق ناقوس الخطر حول مصيرهم.

ودانت الوفاق "عدم تقديم الرعاية اللازمة للحالات النوعية كالمصابين بأمراض مستعصية والمزمنة والبيئة غير الآدمية للسجون المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأشارت الوفاق البحرينية إلى أنّ الانتهاكات التي يعيشها السجناء تشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين، إلاَّ أنها تتركز، بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي)، وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين)، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث.

وخلصت الجمعية للقول إن أهم ما يعاني منه السجناء فقدانهم للأمن العام والأمن الاجتماعي والكرامة الانسانية واستمرار المعاملة الحاطة للكرامة وانتهاك الخصوصية الدينية وغياب الظروف الانسانية والصحية المقبولة".