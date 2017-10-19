معهد الخليج يصدر نشرته الحقوقية الـ 13: الانتهاكات في عاشوراء استمرت

الآلاف يرفعون صورة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم خلال إحياء ذكرى عشاوراء 30 سبتمبر 2017

2017-10-19 - 5:44 ص

مرآة البحرين: صدر عن معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان العدد الـ 13 من نشرته الحقوقية الفصلية التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودول خليجية.

وأكد المعهد أن البحرين شهدت انتهاكات واسعة لحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء، الذي تحيي فيه الغالبية الشيعية ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليه السلام).

المعهد ذكر أن قوات الحكومة هاجمت 15 قرية على الأقل واشتبكت مع مواطنين حاولوا منعها من إزالة أعلام ولافتات تخص المناسبة الدينية.

ولفت المعهد إلى استدعاء خطباء ومنشدين للتحقيق على خلفية مشاركتهم في إحياء المناسبة.

كما أشارت النشرة إلى منع العشرات من النشطاء من السفر خارج البلاد، من بينهم نائب أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان.

وفي الشأن الخليجي، ذكرت النشرة أن الإمارات مستمرة في ممارسة التعذيب في سجونٍ سرية أنشأتها في اليمن، وقالت إن معتقلا قضى نحبه جراء التعذيب.

ولفتت إلى اعتقال السعودية عدد من رجال الدين والمدونين والصحافيين، ونقلت عن نيويورك تايمز تأكيدها أنه تم اعتقالهم من منازلهم ومصادرة أجهزتهم المحمولة.