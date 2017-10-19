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بتلكو تعين محمد بوبشيت رئيسا تنفيذيا لها
2017-10-19 - 12:49 م
مرآة البحرين: أعلنت شركة اتصالات بتلكو، عن تعيين محمد بوبشيت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو.
ووفق بيان من الشركة فإن بوبشيت انتقل للعمل معها من هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) حيث كان يشغل منصب المدير العام.
من جانبه رحب محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة بتلكو بتعيين محمد بوبشيت رئيسا تنفيذيا للشركة.
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