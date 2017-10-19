تعيين 4 قضاة للإشراف على العمل الإداري في المحاكم

2017-10-19 - 12:51 م

مرآة البحرين: أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز عبدالله بن حسن البوعينين، قرارا بتكليف أربعة من القضاة بالإشراف على العمل الإداري في المحاكم.

ونص القرار على أن يتولى القاضي محمد بن علي آل خليفة والقاضي إبراهيم سلطان الزايد مسؤولية الإشراف الإداري على محكمة التمييز الجنائية والاستئناف العليا الجنائية والكبرى الجنائية والصغرى الجنائية.

كما يتولى القاضي محمد حسن البوعينين والقاضي محمد ميرزا أمان الإشراف الإداري على كل من محكمة التمييز المدنية والاستئناف العليا المدنية والكبرى المدنية والصغرى المدنية ومحكمة الأمور المستعجلة ولجنة فض المنازعات ومحكمة التمييز.