الاستئناف تستبدل عقوبة سبعيني من الحبس شهرين إلى الإقامة الجبرية

2017-10-19 - 1:02 م

مرآة البحرين: أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أول حكمٍ من نوعه باستبدال عقوبة رجل مُسن "70 عامًا"، محكوم بالحبس لمدة شهرين فقط، إلى عقوبة الإقامة الجبرية؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء على مبلغ 2200 دينار من شخصين "أب وابنه"، مدعيًا أنه محامي وسيترافع عنهما أمام محكمة الأمور المستعجلة، كونه يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة.

وكان قاضي تنفيذ العقاب قد قرر في وقت سابق استبدال عقوبة المُسن السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة وفق القانون القديم، إلا أنه طعن على هذا القرار بالاستئناف كونه غير قادر على العمل بوظيفة (بستاني)، المستبدلة عن عقوبة الحبس، إذ أنه يعاني من مرض الربو المزمن فضلاً عن أنه ملازمًا للفراش بتوصية من طبيبه.

وقالت محكمة الاستئناف في حكمها على تظلم المسن من قرار قاضي تنفيذ العقاب أن المستأنف طلب استبدال العقوبة المقضي بها بعقوبة الإقامة الجبرية أو إحدى العقوبات البديلة الأخرى.

ولما كان البيِّن من مطالعة بيانات المستأنف والرقم السكاني أن عمره حوالي 70 عامًا، الأمر الذي رأت معه المحكمة استبدال العقوبة المقضي بها بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من القانون رقم (18) لسنة 2017، وهي عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد، وإعمالاً لنص المادة (2/ب) من القانون المشار إليه.

وانتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار قاضي التنفيذ المستأنف، والقضاء باستبدال العقوبة المقضي بها على المستأنف بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد.

وكانت المحكمة أدانت الرجل المُسن بأنه في تاريخ 24/6/2012، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبيّن القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليهما الأول والثاني وذلك بالاستعانة بطريقه احتيالية، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين فقط عما أسند إليه من اتهام.