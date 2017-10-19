أمانة العاصمة أزالت 1180 فرشة للباعة الجائلين خلال 10 أشهر

2017-10-19 - 1:07 م

مرآة البحرين: قالت مدير الخدمات الفنية بأمانة العاصمة شوقيه حميدان أن الأمانة مستمرة في حملتها المكثفة ضدة الباعة الجائلين، موضحة أن عدد الفرشات التي تم ضبطها والتحفظ عليها خلال عام 2017 بلغت (1180) فرشة.

وأضافت أن هناك خطة عمل تم تنفيذها وتتضمن جدولا يوميا وأسبوعيا مكثفا للإزالة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن "ضبط هذه الأعداد الكبيرة من الفرشات المخالفة أتت بجهود مشتركة من قبل أمانة العاصمة ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن العاصمة ومحافظة العاصمة، إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة"

وبينت مديرة الخدمات الفنية أن فرق الرصد والإزالة في أمانة العاصمة استهدفت كافة المواقع التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وأهمها شارع صعصعة وشارع الشيخ عبد الله وشارع باب البحرين وشارع الشيخ حمد وشارع المعارض وشارع الخليفة وشارع الزبارة وغيرها من الشوارع.

وأكملت "غالبية المخالفين هم من العمالة الآسيوية الهاربة، حيث تتخذ هيئة تنظيم سوق العمل إجراءاتها بشأنهم باعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة بالمملكة، بينما تقوم أمانة العاصمة بالتحفظ على السلع المضبوطة".