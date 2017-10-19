وزير الخارجية القطري: القوات القطرية العاملة مع الأسطول الأمريكي في البحرين تم استبعادها

2017-10-19 - 1:23 م

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قوات بلاده المشاركة في أنشطة تقودها أمريكا ضد داعش، أو العاملة مع الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين تم استبعادها، بعد الخلاف الخليجي الأخير.

واعتبر الوزير في مقابلة مع سي إن بي سي الأمريكية إن الأزمة الخليجية تضر بالحرب التي يشنها التحالف بقيادة أمريكا ضد داعش.

وأضاف "إن معظم الإمدادات لقطر من دواء وغذاء والتي يذهب بعضها لقاعدة العديد الجوية الأمريكية تأتي عادة عبر حدودها البرية والمغلقة حاليا من قبل جارتها الأكبر"، موضحا أن "إغلاق المجال الجوي معناه أنه لا يمكن للطائرات القطرية التي تقدم الدعم اللوجستي للقاعدة التحليق إلا شمالا من قطر باتجاه إيران".

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران وعلقت مسارات النقل الجوي والشحن مع أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال والتي توجد بها أيضا أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.