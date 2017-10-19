أ ف ب: البحرين تتهم إيران بإيواء 160 مطلوبا أمنيا

2017-10-19 - 1:25 م

مرآة البحرين (أ ف ب): اتهم وزير داخلية البحرين راشد بن عبدالله آل خليفة إيران بإيواء 160 مطلوباً أمنياً بحرينيا أدينوا "بالإرهاب" وأسقطت عنهم الجنسية، في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن راشد بن عبد الله قوله إن "إيران تأوي 160 مطلوباً أمنياً للبحرين شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية هددت أمن واستقرار البلاد"، وأضاف أن هؤلاء "أسقطت جنسيتهم وصدرت ضدهم أحكام في قضايا أسفرت عن استشهاد 25 من رجال الأمن، إضافة إلى إصابة أكثر من 3000 رجل أمن إصابات بليغة".

واتهم الوزير "الحرس الثوري الإيراني في تدريب العناصر الإرهابية في معسكراته على صناعة العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية والإسهام في إدخالها إلى البحرين، كما وفر الدعم والتمويل اللازم في هذا الشأن".

شهدت البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها عائلة آل خليفة السنية أعمال عنف متفرقة منذ سنة 2011 عندما قمعت السلطات حركة احتجاج تطالب بملكية دستورية وبانتخاب رئيس الوزراء.

وشددت السلطات منذ ذلك الحين قمع المحتجين وزجت بالمئات منهم في السجن وأسقطت الجنسية عن عدد من الناشطين البارزين ورجال الدين.

وتعرضت البحرين لانتقادات حادة بسبب طريقة معاملتها للناشطين، لكنها تؤكد أنها لا تميز ضد الشيعة.

وتتهم البحرين إيران باستمرار بالتدخل في شؤونها، وهو ما تنفيه طهران.

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود على بيع الأسلحة للبحرين التي أعلنت الثلاثاء توقيع عقد بقيمة 3,8 مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لشراء 16 طائرة إف-16 مطورة.

ويتمركز في البحرين الأسطول الأميركي الخامس وفيها قاعدة للجيش البريطاني قيد الإنشاء.