البحرين: منع رئيس الشفافية من السفر للمشاركة في مؤتمر الشفافية الدولية

2017-10-19 - 1:31 م

مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017) رئيس جمعية الشفافية البحرينية، السيد شرف الموسوي من السفر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الشفافية الدولية المنعقد في برلين.

من جانبها عبرت الشفافية الدولية من قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الموسوي في التنقل والسفر، داعية سلطات المنامة إلى رفع الحظر المفروض عليه والكف عن مضايقته.

واعتبرت الشفافية الدولية في بيان لها أن التضييق على نشطاء مكافحة الفساد يتعارض مع التزامات البحرين التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة.