» أخبار
البحرين: منع رئيس الشفافية من السفر للمشاركة في مؤتمر الشفافية الدولية
2017-10-19 - 1:31 م
مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017) رئيس جمعية الشفافية البحرينية، السيد شرف الموسوي من السفر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الشفافية الدولية المنعقد في برلين.
من جانبها عبرت الشفافية الدولية من قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الموسوي في التنقل والسفر، داعية سلطات المنامة إلى رفع الحظر المفروض عليه والكف عن مضايقته.
واعتبرت الشفافية الدولية في بيان لها أن التضييق على نشطاء مكافحة الفساد يتعارض مع التزامات البحرين التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-19الجعفرية تفرض استخراج تصاريح خاصة للمنازل التي تنوي إقامة فعاليات دينية للشيعة وتضع شروطا لذلك
- 2017-10-19أ ف ب: البحرين تتهم إيران بإيواء 160 مطلوبا أمنيا
- 2017-10-19وزير الخارجية القطري: القوات القطرية العاملة مع الأسطول الأمريكي في البحرين تم استبعادها
- 2017-10-19أمانة العاصمة أزالت 1180 فرشة للباعة الجائلين خلال 10 أشهر
- 2017-10-19الاستئناف تستبدل عقوبة سبعيني من الحبس شهرين إلى الإقامة الجبرية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus