الجعفرية تفرض استخراج تصاريح خاصة للمنازل التي تنوي إقامة فعاليات دينية للشيعة وتضع شروطا لذلك
2017-10-19 - 1:41 م
مرآة البحرين: فرضت إدارة الأوقاف الجعفرية استخراج تصاريخ خاصة للمنازل التي يرغب أصحابها بإقامة فعاليات دينية خاصة بالشيعة محددة 5 شروط للموافقة على منح التصاريح.
ووفق وثيقة رسمية اطلعت عليها مرآة البحرين، فإن الأوقاف الجعفرية حددت الشروط كالتالي:
1- عدم وجود مأتم رسمي في المنطقة لإقامة مجالس العزاء واختيار الأوقات المناسبة.
2- الالتزام التام بعدم إزعاج الجيران وذلك بعدم استخدام مكبرات صوت خارجية أو وقوف السيارات أو الأفراد بشكل مزعج أمام منازل الجيران.
3- عدم الاختلاط بين الجنسين بحيث تكون المجالس نسائية بحتة ورجالية بحتة.
4- الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم تداول ما يخل بالأمن العام وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع والإساءة إلى أي مكون من المكونات الأخرى.
5- التزام القارئ بالمنهج الوسطي المعتدل.
وتضمنت الوثيقة ختم الأوقاف الجعفرية وتوقيع رئيس إدارة الأوقاف الشيخ محسن العصفور.
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