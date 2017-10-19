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الجعفرية تفرض استخراج تصاريح خاصة للمنازل التي تنوي إقامة فعاليات دينية للشيعة وتضع شروطا لذلك

محسن العصفور رئيس الأوقاف الجعفرية
محسن العصفور رئيس الأوقاف الجعفرية

2017-10-19 - 1:41 م

مرآة البحرين: فرضت إدارة الأوقاف الجعفرية استخراج تصاريخ خاصة للمنازل التي يرغب أصحابها بإقامة فعاليات دينية خاصة بالشيعة محددة 5 شروط للموافقة على منح التصاريح.

ووفق وثيقة رسمية اطلعت عليها مرآة البحرين، فإن الأوقاف الجعفرية حددت الشروط كالتالي:

1-  عدم وجود مأتم رسمي في المنطقة لإقامة مجالس العزاء واختيار الأوقات المناسبة.

2- الالتزام التام بعدم إزعاج الجيران وذلك بعدم استخدام مكبرات صوت خارجية أو وقوف السيارات أو الأفراد بشكل مزعج أمام منازل الجيران.

3- عدم الاختلاط بين الجنسين بحيث تكون المجالس نسائية بحتة ورجالية بحتة.

4- الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم تداول ما يخل بالأمن العام وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع والإساءة إلى أي مكون من المكونات الأخرى.

5- التزام القارئ بالمنهج الوسطي المعتدل.

وتضمنت الوثيقة ختم الأوقاف الجعفرية وتوقيع رئيس إدارة الأوقاف الشيخ محسن العصفور.

الأوقاف الجعفرية

 

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