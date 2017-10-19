2017-10-19 - 8:32 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت عائلة المعتقل الياس الملا المصاب بسرطان القولون إنه لم يعد يرغب في العلاج بسبب ما يتعرض له من إذلال من قبل إدارة سجن جو.

وأصيب الملا بالسرطان نتيجة للتعذيب الذي تعرض له على يد الضابط الأردني عيسى المجالي، وظل منذ ذلك الحين "يعاني من الإذلال على العلاج أكثر من معاناته مع المرض نفسه".

ذكرت والدة المعتقل الملا أن إدارة سجن جو رفضت (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) تسليم عينات خاصة ابنها إلى إدارة مستشفى السلمانية دون ذكر السبب، مشيرة إلى أنه لم يتلق علاجه منذ أكثر من شهر ونصف.

وتوفي 5 معتقلين على الأقل في السجن بسبب الإهمال الطبي، غير أن ذلك لم يفلح في دفع سلطات السجن نحو تغيير إجراءاتها في هذا الشأن، وكأنها فعلا تريد القضاء على السجناء.

ونقلت والدة الملا عنه رفضه الآن الاستجابة للموضوعات التي تتعلق بالعلاج "الموت ولا المذلة التي أتعرض لها (...) سأتوقف عن العلاج تماما حتى يحدث الله أمرا".

وقالت والدته "يتعين على إدارة سجن جو النظر إلى حالته كحالة إنسانية وأن تقوم بالإفراج الفوري عنه، إذا كانت مهتمة باستمراره على قيد الحياة (...) خلاف ذلك هي لا تريد له أن يعيش".