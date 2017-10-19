حكومة إقليم كردستان تطلب مساعدة دولية لبدء حوار مع بغداد

2017-10-19 - 8:54 م

مرآة البحرين (رويترز): رحبت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار لحل الأزمة التي فجرها استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وقال العبادي يوم الثلاثاء إنه يعتبر أن استفتاء الشهر الماضي، الذي أيد فيه الأكراد بأغلبية ساحقة الاستقلال على الرغم من معارضة بغداد، "انتهى وأصبح من الماضي". وكان الجيش العراقي قد استعاد يوم الاثنين منطقة كركوك الغنية بالنفط من قوات البشمركة الكردية بناء على أوامر العبادي.

وقالت حكومة كردستان العراق في بيان بعد اجتماع في أربيل عاصمة الإقليم "لا يمكن كسر إرادة شعب كردستان باستخدام السلاح والعمليات العسكرية ولا يمكن حل المشاكل العراقية بهذه الطريقة".

وأضاف البيان أن الإقليم "دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الطرفين للحوار ...من اجل وضع الحلول للمشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".

وكان العبادي قد طلب من إقليم كردستان العراق إلغاء نتيجة الاستفتاء كشرط مسبق لبدء المفاوضات.

ولم يشر البيان إلى الاستفتاء الذي ردت بغداد عليه بسلسلة من الإجراءات العقابية منها السيطرة على كركوك التي تقع خارج الإقليم مباشرة لكن قوات البشمركة وضعت يدها عليها منذ عام 2014.