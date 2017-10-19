وزارة الداخلية تقول إن نزلاء السجون يتمتعون بحقوقهم

2017-10-19 - 9:26 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إن النزلاء في السجون البحرينية "يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل"، وذلك تعليقا على نداءات لاحترام الحقوق الأساسية للسجناء.

وذكرت الوزارة أن السجناء يتمتعون بحقوق بينها الزيارات والرعاية الصحية اللازمة والمراجعات الطبية المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز ، مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم.

وقالت الداخلية إن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل نزاهة تجاه أي نزيل.

وطالبت منظمات الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للبحرين للوقوف على أوضاع السجناء، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء.