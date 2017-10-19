تظاهرة في الدراز للكشف عن مصير معتقلين سياسين

2017-10-19 - 9:55 م

مرآة البحرين: تظاهر العشرات في الدراز الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) للمطالبة بالكشف عن مصير معتقلين سياسيين بينهم السيد علوي حسين الذي أكمل عاما كاملا دون توجيه أي تهم رسمية له.

ورفع المتظاهرون صور معتقلين تعرضوا للتعذيب في السجون البحرينية بينهم أطفال.

ودان المتظاهرون وحشية السلطات الأمنية في التعامل مع المعتقل الطفل مهدي مفتاح الذي تم استئصال جزء من جهازه التناسلي بعد تعرضه للصعق الكهربائي والضرب.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت دعت فيه منظمات المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون البحرينية.