وزير الخارجية الأمريكي يعود مجددا إلى الرياض والدوحة في إطار المساعي لتسوية أزمة الخليج

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعيد وصوله إلى مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن 18 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

2017-10-19 - 10:07 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيتوجه خلال عطلة نهاية الاسبوع الى العربية السعودية وقطر في إطار مساعيه لتسوية الأزمة بين البلدين القائمة منذ حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف المصدر ان تيلرسون سيتوجه بعد الرياض والدوحة الى اسلام آباد ونيودلهي قبل ان يتوقف في جنيف في طريق عودته الى بلاده من هذه الجولة التي تستمر حتى الجمعة في السابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر.

وكان تيلرسون زار الرياض والدوحة في تموز/يوليو الماضي محاولا حل ازمة الخليج بين قطر وجيرانها العرب الذين يتهمونها بدعم "الارهاب" والتقرب من ايران.

وكانت السعودية والبحرين والامارات ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وترفض الدوحة هذه الاتهامات وترفض ما تعتبره فرض وصاية على سياستها الخارجية.

ورغم الوساطة الكويتية لا تزال هذه الازمة قائمة ووصلت الى ما يشبه المأزق.

وبعد ان كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعطى الانطباع بأنه يدعم عزل قطر، عاد واقترح التوسط وتوقع نهاية سريعة لهذه الأزمة.

ومن المقرر أن يشارك تيلرسون خلال وجوده في الرياض في اول اجتماع للجنة التنسيق السعودية العراقية، ما يدل على تقارب بين الرياض وبغداد، وهو الأمر الذي تعمل عليه السعودية للتخفيف من التأثير الإيراني.