تيلرسون يأخذ على الرياض وحليفاتها عدم الرغبة بالتحاور مع قطر
2017-10-20 - 12:30 ص
مرآة البحرين (أ ف ب): أعرب وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الخميس عن تشاؤمه بامكانية التوصل الى حل للخلاف بين السعودية وحلفائها من جهة، وقطر من جهة ثانية، واخذ على الرباعية العربية عدم الرغبة في التحاور مع قطر.
والمقصود بالرباعية العربية، السعودية والامارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مطلع حزيران/يونيو بقطر، بعد اتهامها بدعم الارهاب وبالتقرب من ايران.
وقال تيلرسون قبيل بدئه جولة ستشمل الرياض والدوحة لوكالة الانباء المالية بلومبرغ "انا لا اتوقع التوصل الى حل سريع".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب توقع قبل نحو شهر حلا سريعا لازمة الخليج.
وقال تيلرسون "يبدو ان هناك غيابا فعليا لاي رغبة بالدخول في حوار من قبل بعض الاطراف المعنية"، قبل ان يضيف "يعود الان الى قادة الرباعية القول متى يريدون الدخول في حوار مع قطر، لان هذا البلد كان واضحا جدا بالاعراب عن رغبته بالحوار".
وقال تيلرسون ايضا ان دور الولايات المتحدة "يقوم على الا يساء فهم الرسائل، والتأكد بان قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة قدر الامكان"، قبل ان يضيف "نحن جاهزون للقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل التقارب، الا ان الامر يبقى مرتبطا بالفعل حتى الان بقادة هذه الدول".
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