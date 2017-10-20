السجن 3 سنوات لمتهمين بتقديم 18 ألف دينار كرشوة لشرطي في سجن جو لتهريب مخدرات

2017-10-20 - 12:56 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى، بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات لنزيل بسجن جو وصديقه بتهمة محاولة رشوة شرطي لإدخال مخدرات، بمبلغ 18 ألف دينار وسيارة.

وتضمن الحكم تغريم المتهم الأول ألف دينار وتغريم النزيل 500 دينار ومصادرة 500 دينار قدمها النزيل رشوة للشرطي.

كان بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ما أبلغ به شرطي في سجن جو، بأن المتهم الثاني المحكوم بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات، قد عرض عليه شراء سيارة له مقابل تهريب 4 قطع مخدرات بحجم كف اليد، وعندما أبلغه بأنه سيفكر في الأمر، عاد في اليوم التالي ليرفع الرشوة وعرض عليه إعطاءه مبلغ 18 ألف دينار، فأبلغه الملازم أول بإدارة الإصلاح والتأهيل بمسايرة النزيل والتواصل مع ملازم من إدارة مكافحة المخدرات، وبناء على ذلك سلم النزيل رقم هاتف المتهم الأول للتنسيق معه لتسلم كمية من المخدرات مع مقدم من المبلغ الكلي، وتحت إشراف الملازم اتصل الشرطي بالمتهم الأول واتفقا أن يكون التسليم بالقرب من نادي الرفاع الشرقي في 24 يناير الماضي، وأجرى الملازم المكلف تحرياته التي أكدت ان مالك الهاتف هو المتهم الأول من ذوي الأسبقيات في مجال المخدرات واستخدم اسما آخر للتمويه، فتم طلب إذن من النيابة لضبط المتهم وتفتيشه.

وفي المكان والزمان المتفق عليه حضر المتهم الأول بسيارة والتقى بالشرطي وسلمه كيس نايلون أبيض، فقام بعد انصراف المتهم بتسليمه إلى الملازم وتبين احتواؤه على مبلغ 500 دينار وثلاثة هواتف نقالة مع السماعات الخاصة بها وأسلاك شحن ملفوفة بشريط لاصق أسود وعلبة سجائر عثر بداخلها على سيجارتين ملفوفتين بورق لف سجائر وتحتوى على تبغ ومادة الحشيش المخدر فتم تحريزها.

وقامت الشرطة بمتابعة المتهم واستيقافه ثم تفتيش سيارته، فتم العثور على كيس نايلون وردي اللون يحتوي على سكين مطبخ بها آثار واضحة لمادة سوداء يعتقد بأنها الحشيش وعدد لفافتين ورق تحتوي علـى آثـار لذات المادة، وفي التحقيقات أقر المتهم بأنه تلقى تعليمات من المتهم الثاني بأن يتوجه إلى خلف أحد المنازل بسترة، وهناك سيعثر على الكيس الأبيض ويسلمه إلى الشرطي.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون شهر يناير/كانون الثاني 2016 كونهما عائدين، المتهم الأول نقل من دون مقابل مادة الحشيش المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع الأول في نقل من دون مقابل مادة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا بأن طلب من المتهم الأول أخذ المواد وتوصيلها إليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما عرض وعدا على الموظف العام من دون أن يقبل منه عرضه مبلغ 18 ألف دينار وسيارة لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته.