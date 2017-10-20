السجن سنتين لمتهم بحرق خزان ماء في بوري

2017-10-20 - 12:58 م

مرآة البحرين: حبست المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمًا شارك في عملية إشعال حريق جنائي في خزان ماء بمنطقة بوري، رفقةً بحوالي 40 شخصًا؛ وذلك لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهامات؛ وذلك بعدما أخذته بقسط من الرأفة.

وتزعم السلطات أن مجموعةً من المتظاهرين يقدر عددهم بحوالي 40 شخصًا، كانوا قد خرجوا إلى الطريق في منطقة بوري وأضرموا النار في خزان مياه وضعوه في الشارع العام.

وادعى شرطي أنه ألقى القبض على المتهم بعد فرار المتجمهرين، حيث اعترف المتهم بما نسب إليه.

ووجهت له النيابة العامة أنه في 14/2/2017:

أولاً: أشعل وآخرون مجهولين حريقًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.