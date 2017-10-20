وزير الداخلية يلتقي السفير الأمريكي

2017-10-20 - 1:00 م

مرآة البحرين: استقبل وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح أمس السفير الأمريكي ويليام روبوك، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور نائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية.

وأعرب الوزير -وفق بيان رسمي- عن شكره وتقديره لجهود السفير الأمريكي على ما قام به طوال فترة عمله، وما أسهم به في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وزيادة التعاون المشترك في كل المجالات.