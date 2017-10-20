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افتتاح مجمع الأفنيوز في 28 أكتوبر
2017-10-20 - 1:08 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية إن الافتتاح الرسمي لمجمع الأفنيوز التجاري سيتم في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن المجمع سيتم افتتاحه للعموم في 29 أكتوبر، بعد يوم من الافتتاح الرسمي.
ويتبع مجمع الأفنيوز مجموعة الشايع الكويتية، التي افتتحت قبل أعوام مجمع الأفنيوز في الكويت.
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