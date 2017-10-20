وزير بريطاني يزور البحرين ويلتقي ولي العهد ومسؤولين آخرين

2017-10-20 - 1:15 م

مرآة البحرين (خاص): وصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط للبحرين، قادما من السعودية، حيث التقى عددا من المسؤولين بينهم ولي العهد.

ووفق بيان رسمي فإن ولي العهد ناقش مع الوزير "الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمملكة المتحدة، والتعاون الدولي لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وقضايا الأمن والسلام والاستقرار".

وكان الوزير البريطاني التقى في البحرين نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك، ووزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، وترأس وفدا بريطانيا في اجتماع مجموعة العمل البريطانية البحرينية، كما التقى عددا من البحرينيين الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعددا من الجالية الهندية في البحرين للاحتفال بأعياد الديوالي.