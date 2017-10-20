2017-10-20 - 1:30 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017) عن رجل الدين الشيعي الشيخ عبدالزهراء المبشر بعد عامين من السجن بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وكانت السلطات اتهمت المبشر (37 عاماً) بتشجيع المسيرات، وإهانة شخص موضع تمجيد لدى ملة أخرى (معاوية بن أبي سفيان)، وذلك على خلفية خطبة ألقاها في موسم عاشوراء بمسجد في النويدرات.

وأسندت النيابة العامة للشيخ المبشر أنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015 حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وحرض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين كما أهان بإحدى طرق العلانية السلطة التنفيذية كما أهان علنا شخصا موضع تمجيد لدى أهل ملة بأن تلفظ عليه بالعبارات غير اللائقة المذكورة بالأوراق كما دعا إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها، وقضت محكمة أول درجة (10 ديسمبر/كانون الأول 2015) بحبسه سنتين عما أسند إليه، وأيدت محكمة الاستئناف (28 مارس/آذار 2016) الحكم الصادر بحقه.