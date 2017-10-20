بالصور: مسيرات في مختلف مناطق البحرين والدراز تتحدى الحصار

2017-10-20 - 1:54 م

مرآة البحرين: شارك المئات من المتظاهرين في مسيرات بمختلف مناطق البحرين، للمطالبة برفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، والإفراج عن المعتقلين، وتنديدا باعتقال الأطفال.

وعمت مساء الخميس (19 أكتوبر/تشرين الأول 2017) مسيرات، في كل من سترة، كرزكان، المعامير، كرزكان والدراز التي تعاني من حصار خانق.

وعمد محتجون في أبوصيبع، الشاخورة، المقشع، المعامير، الديه، الدير والنويدرات إلى إشعال الحريق في الإطارات وغلق بعض الشوارع الرئيسية.

وقمعت السلطات الأمنية مسيرات سلمية في كل من "سترة، المعامير، أبوصيبع، الشاخورة، والنويدرات"، فيما تم رصد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في كل من المعامير والنويدرات.