البحرين: استمرار حصار الدراز ومنع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع الـ 66 على التوالي

2017-10-20 - 2:12 م

مرآة البحرين (خاص): منعت السلطات الأمنية الأغلبية الشيعية من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع الـ 66 على التوالي، وذلك بمنع إمام الجمعة ومصلين من دخول الدراز.

وقال شهود عيان أن السلطات كثفت من تواجدها الأمني (الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2017) عند مداخل الدراز التي يقطنها حوالي 30 ألف نسمة.

وأدى مواطنون من بلدة الدراز الصلاة في جامع الصادق فرادى، فيما انطلقت بعد صلاة الظهرين مسيرة جابت أرجاء البلدة المحاصرة، منددة باستمرار الإقامة الجبرية على آية الله قاسم، ومطالبة برفع الحصار عن البلدة.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 منعت السلطات الأمنية الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم، كما جردت الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته ولاحقته قضائياً لممارسته فريضة الخمس الخاصة بالشيعة.