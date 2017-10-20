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تظاهرات في البحرين تضامنا مع آية الله قاسم ورموز المعارضة المعتقلين
تظاهرة في المصلى جنوب العاصمة المنامة 20 أكتوبر 2017
2017-10-20 - 9:52 م
مرآة البحرين: تظاهر المئات في مناطق متفرقة من البحرين الجمعة (20 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017) للمطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم وتضامنا مع رموز المعارضة المعتقلين على خلفية قيادتهم الاحتجاجات الشعبية فبراير 2011.
وخرج المتظاهرون إلي الشوارع في مناطق عدة غرب العاصمة المنامة ورفعوا صورا لآية الله قاسم ورموز المعارضة، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.
وشهدت مناطق المصلى، أبو قوة، السهلة، كرانة، الدراز، شهركان، دمستان، المالكية، سترة، المعامير والدير تظاهرات واسعة جابت الشوارع.
ومنذ تفريق المعتصمين في الدراز (23 مايو/ أيار 2017) تفرض الحكومة إقامة جبرية على آية الله قاسم.
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