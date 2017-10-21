شاب يقتل والده طعنا في قلالي

2017-10-21 - 1:20 م

مرآة البحرين: قتل شاب من منطقة قلالي فجر اليوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والده طعنا بعد شجار حدث بينهما، فيما أكدت الشرط؛ أنه من أصحاب الأسبقيات في مجال تعاطي المخدرات وأنه كان تحت تأثيرها لحظة قتله والده.

وفي التفاصيل قالت صحيفة أخبار الخليج أن المتهم (32 سنة)، كان متعاطيا لمادة الشبو المخدرة، وتشاجر مع أبيه بعد عودته إلى البيت في الساعة الثالثة فجرا، فقام الابن بطعن أبيه في صدره، ولدى محاولة الأب الإفلات سدد له الابن طعنة أخرى في ظهره.

لاحقا تم استدعاء الشرطة التي حضرت فوراً للموقع وقامت بالقبض على الابن وتم استدعاء الإسعاف ونقل الأب إلى المستشفى، إلا أن الإسعافات لم تكن مجدية حيث فارق المجني عليه الحياة في أول ساعة بعد وصوله للمستشفى.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي حضرت إلى الموقع وقامت بالمعاينة والاستماع إلى أقوال الشهود، وتجري الآن الاستماع لأقوال المتهم في مبنى النيابة العامة. ومن المقرر تشييع جنازة الأب (59 سنة) عصر اليوم.