البحرين ترفع الحظر عن الخضروات والفواكه المصرية

2017-10-21 - 1:28 م

مرآة البحرين: قال وكيل الزراعة والثروة البحرية خليفة بن عيسى آل خليفة، أن البحرين رفعت الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بعد التزام الحكومة المصرية بتطبيق اشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وقال وكيل الزراعة أنه التقى وفدا مصريا رفيع المستوى من وزارة الزراعة المصرية برئاسة نائب وزير الزراعة صفوت الحداد، وتم اطلاعه خلال الاجتماع على الإجراءات التي يجري تطبيقها في مصر حاليا.

وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية أصدرت أذون استيراد من مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي قدرت بنحو 811 طنا من الخضر، و3103 أطنان من الفاكهة.

يذكر أن كلا من البحرين والسعودية والإمارات والكويت قد حظروا استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتًا، خلال الموسم الماضي، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالقة بها بعض متبقيات المبيدات.