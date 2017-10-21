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البحرين تقول إنها تلقت 136 مليون رسالة إلكترونية ضارة حاولت استهداف وزارات في 2016
2017-10-21 - 1:39 م
مرآة البحرين: قال القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سلمان بن محمد آل خليفة أنه خلال العام 2016 تم تلقي 180 مليون رسالة الكترونية، منها 136 مليون بريد الكتروني ضار "تحمل فيروسات" وهناك برامج ضارة حاولت استهداف بعض الوزارات.
وأوضح آل خليفة أنه تم التصدي لتلك المحاولات، موضحا أن أكثر محاولات الاختراق تأتي عن طريق البريد الالكتروني.
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