» أخبار
السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية في جبلة حبشي
2017-10-21 - 1:50 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية على شارع عام بمنطقة جبلة حبشي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن المتهمين الأول والثاني قاما بوضع قنبلة وهمية بمنطقة جبلة حبشي بالقرب من دوار عبدالكريم، عبارة عن كارتون وأنبوبتين موصولتين بأسلاك كهربائية وأشرطة لاصقة، وكان المتهم الثالث يصورهما ثم لاذوا بالفرار.
وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في 13 فبراير/شباط 2017 وضعوا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات يحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-21حملة الإمام زين العابدين للتبرع بالدم تحصد 400 وحدة في نسختها الـ 17
- 2017-10-21البوعينين: تعيين 11 وكيلا جديدا للنيابة مطلع 2018
- 2017-10-21البحرين تقول إنها تلقت 136 مليون رسالة إلكترونية ضارة حاولت استهداف وزارات في 2016
- 2017-10-21البحرين ترفع الحظر عن الخضروات والفواكه المصرية
- 2017-10-21شاب يقتل والده طعنا في قلالي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus