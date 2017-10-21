السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية في جبلة حبشي

2017-10-21 - 1:50 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية على شارع عام بمنطقة جبلة حبشي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين الأول والثاني قاما بوضع قنبلة وهمية بمنطقة جبلة حبشي بالقرب من دوار عبدالكريم، عبارة عن كارتون وأنبوبتين موصولتين بأسلاك كهربائية وأشرطة لاصقة، وكان المتهم الثالث يصورهما ثم لاذوا بالفرار.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في 13 فبراير/شباط 2017 وضعوا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات يحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذا لغرض إرهابي.