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البوعينين: تعيين 11 وكيلا جديدا للنيابة مطلع 2018
2017-10-21 - 1:51 م
مرآة البحرين: قال النائب العام علي فضل البوعينين أن الباحثين القانونيين الـ 11 الذين تم تعيينهم في المرحلة الماضية ستبدأ عملية تعيينهم كوكلاء نيابة مطلع العام القادم.
وأضاف أن النيابة العامة ستبدأ خلال الأيام القادمة تلقي طلبات خريجي كليات القانون الراغبين في العمل بالنيابة العامة والباحثين القانونيين للترقية إلى معاوني ووكلاء نيابة، مشيرًا إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات حتى يتم الوصول إلى الأنسب منهم للمنصب.
ومن المتوقع أن يتقدم للالتحاق بالنيابة العامة أكثر من 150 باحثًا وخريجًا من الجامعات كما حدث في السابق، واختير منهم 11 اجتازوا الاختبارات بتفوق.
وكان عدد المتقدمين لاختبارات النيابة العامة العام الماضي قد بلغ 150 شخصًا اختير منهم 11 باحثًا وباحثة.
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