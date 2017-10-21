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حملة الإمام زين العابدين للتبرع بالدم تحصد 400 وحدة في نسختها الـ 17
2017-10-21 - 2:02 م
مرآة البحرين: حصدت حملة الإمام زين العابدين للتبرع بالدم، في نسختها الـ 17، 400 وحدة دم خلال 9 ساعات وذلك وفق ما قال منظمون.
الحملة التي تقوم بها جمعية مدينة عيسى الخيرية بالتعاون مع وزارة الصحة، انطلقت أمس الجمعة في قاعة قصر المرجان بمدينة عيسى، واستقطبت 500 متبرعاً من "الرفاع، مدينة عيسى، سند، الدير، البسيتين، المنامة ،مدينة حمد والمالكية".
وانطلقت الحملة التي شارك فيها 20 كادر طبي وتمريضي وفني من وزارة الصحة ومركز بنك الدم من الساعة، وحوالي 140 متطوعا، من الساعة الواحدة ظهرا واستمرت حتى العاشرة ليلاً.
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