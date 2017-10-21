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أمريكا تحث العراق على تجنب الاشتباكات مع الأكراد قرب كركوك
2017-10-21 - 2:26 م
مرآة البحرين (رويترز): دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة حكومة بغداد إلى تجنب الاشتباكات في شمال العراق بقصر حركة القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها على تلك التي يتم التنسيق بشأنها مع حكومة إقليم كردستان.
وأضافت في بيان أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اشتباكات عنيفة حول مدينة التون كوبري. وقالت "إعادة تأكيد السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها لا تغير بأي حال من الأحوال وضعها... تبقى موضع نزاع حتى يتم حل وضعها بموجب الدستور العراقي".
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