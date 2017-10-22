خليفة بن سلمان يغادر إلى تايلند

2017-10-22 - 1:25 م

مرآة البحرين: غادر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة البحرين، متوجها إلى مملكة تايلند في زيارة لم يعرف إذا كانت خاصة أم رسمية.

وقالت صحف محلية إن ممثل ملك تايلند شوليت بوكباسيوك، ونائب رئيس الوزراء التايلندي نورنغ بيبا كانا في استقباله، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ومنذ أعوام يتخذ خليفة بن سلمان من تايلند مقرا لقضاء إجازته الخاصة.