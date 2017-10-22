» أخبار
خليفة بن سلمان يغادر إلى تايلند
2017-10-22 - 1:25 م
مرآة البحرين: غادر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة البحرين، متوجها إلى مملكة تايلند في زيارة لم يعرف إذا كانت خاصة أم رسمية.
وقالت صحف محلية إن ممثل ملك تايلند شوليت بوكباسيوك، ونائب رئيس الوزراء التايلندي نورنغ بيبا كانا في استقباله، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومنذ أعوام يتخذ خليفة بن سلمان من تايلند مقرا لقضاء إجازته الخاصة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-22الفيحاني يقول إن تقرير الجزيرة استند لادعاءات غير مهنية عن أوضاع السجون
- 2017-10-22القضاء العسكري: انتهاء التحقيق مع مدنيين متهمين باستهداف قوة دفاع البحرين وإحالتهم للمحكمة العسكرية
- 2017-10-22اعتقال 3 مواطنين من عالي أمس الأول
- 2017-10-22مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011
- 2017-10-22البحرين: استدعاء رجل دين شيعي للتحقيق
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus