صدور 8 قرارات من رئيس الوزراء

2017-10-22 - 1:29 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، ثمانية قرارات لسنة 2017.

ونص القرار الأول رقم (23) على نقل سفير فوق العادة مفوض إلى الديوان العام في وزارة الخارجية جاء فيه:

-المادة الأولى:

يُنقل السيد حامد محمد العصفور -رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية -إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.

-المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار الثاني رقم (24) على تعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء، جاء فيه:

-المادة الأولى:

يعين المهندس أحمد يوسف حسين عبدالملك مديراً لإدارة نقل المياه في هيئة الكهرباء والماء.

-المادة الثانية:

على وزير شؤون الكهرباء والماء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار الثالث رقم (25) على تعيين مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:

-المادة الأولى:

تُعين السيدة لبنى عبدالعزيز الموسى مديراً لإدارة التوثيق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المادة الثانية:

على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار الرابع رقم (26) على تعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه:

المادة الأولى:

تُعين السيدة منى كاظم جعفر العلوي مديراً لإدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثانية:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار الخامس رقم (27) على تعيين مدير في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين السيد عيسى علي عبدالله عيسى مديراً لإدارة المسح الطبوغرافي في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

المادة الثانية:

على رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار السادس رقم (28) على تعيين مديرين في هيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين في هيئة البحرين للثقافة والآثار كل من:

- خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة مديراً لإدارة الآثار والمتاحف.

- السيدة هدى عبدالغفار العلوي مديراً لإدارة الاتصال والترويج.

المادة الثانية:

على رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار السابع رقم (29) على تعيين مديرين في هيئة جودة التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين في هيئة جودة التعليم والتدريب كل من:

- السيدة وفاء عبدالرحمن المنصوري مديراً لإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

- السيدة وفاء سليم اليعقوبي مديراً لإدارة الامتحانات الوطنية.

- السيدة عصمت جعفر أكبر علي مديراً لإدارة التعاون والتنسيق الأكاديمي.

المادة الثانية:

على رئيس هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فيما نص القرار الثامن رقم (30) على تعيين مديرين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كل من:

- أحمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية.

- الشريف فيصل جميل ناصر آل عون مديراً لإدارة المشاريع والاستثمار.

المادة الثانية:

على رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.