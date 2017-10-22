النيابة تحيل قاتل والده في قلالي للمحاكمة بتهمة "القتل العمد"
2017-10-22 - 1:32 م
مرآة البحرين: قال وكيل النائب العام بنيابة الأسرة والطفل حمد القلاف بأن النيابة العامة تلقت إخطارا من مركز شرطة سماهيج بورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده قيام شخص (31 سنة) بالاعتداء على والده (59 سنة) بواسطة سكين مما سبب له طعنتان إحدهما في الصدر وأخرى في الظهر، وأنه فارق الحياة بعد أن تم نقله إلى مستشفى الملك حمد.
وأضاف "عليه بادرت النيابة العامة فورا بمباشرة التحقيق في الواقعة بالانتقال إلى مستشفى الملك حمد و معاينة جثة المتوفي وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة والذي انتهى إلى أن سبب الوفاة جرح نافذ في الصدر".
و من ثم انتقلت إلى مسرح الجريمة وانتدبت خبراء الأدلة المادية لرفع الآثار التي تفيد التحقيق.
واستكملت النيابة العامة التحقيقات بسماع أقوال الشهود واستجواب المتهم والذي اعترف بقيامه بتسديد الطعنات إلى المجني عليه و عمل الدلالة التصويرية الخاصة بالواقعة رفقة المتهم، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد.
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