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البحرين: استدعاء رجل دين شيعي للتحقيق

2017-10-22 - 1:35 م

مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية البحرينية رجل الدين الشيعي عبدالنبي النشابة للتحقيق في مركز شرطة مدينة حمد دوار 17.

ووفق الإحضارية التي أرسلت للنشابة فإن شعبة البحث والتحري بمركز شرطة مدينة حمد دوار 17، تطلب منه المثول للتحقيق صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول عند 9 صباحاً.

وتشن السلطات البحرينية حملة أمنية واسعة تستهدف النشطاء والمعارضين ورجال الدين الشيعة.

 

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