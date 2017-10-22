» أخبار
البحرين: استدعاء رجل دين شيعي للتحقيق
2017-10-22 - 1:35 م
مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية البحرينية رجل الدين الشيعي عبدالنبي النشابة للتحقيق في مركز شرطة مدينة حمد دوار 17.
ووفق الإحضارية التي أرسلت للنشابة فإن شعبة البحث والتحري بمركز شرطة مدينة حمد دوار 17، تطلب منه المثول للتحقيق صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول عند 9 صباحاً.
وتشن السلطات البحرينية حملة أمنية واسعة تستهدف النشطاء والمعارضين ورجال الدين الشيعة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-22الفيحاني يقول إن تقرير الجزيرة استند لادعاءات غير مهنية عن أوضاع السجون
- 2017-10-22القضاء العسكري: انتهاء التحقيق مع مدنيين متهمين باستهداف قوة دفاع البحرين وإحالتهم للمحكمة العسكرية
- 2017-10-22اعتقال 3 مواطنين من عالي أمس الأول
- 2017-10-22مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011
- 2017-10-22النيابة تحيل قاتل والده في قلالي للمحاكمة بتهمة "القتل العمد"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus