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مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011

2017-10-22 - 1:41 م

مرآة البحرين: أدى مواطنون صلاة العشائين مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011.

وكانت السلطات البحرينية هدمت 38 مسجدا للأغلبية الشيعية في مارس/آذار 2011 مع دخول قوات سعودية وإماراتية لسحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ولاقت خطوة البحرين إدانات واسعة من دول حليفة للبحرين أبرزها الولايات المتحدة.

 

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