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مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011
2017-10-22 - 1:41 م
مرآة البحرين: أدى مواطنون صلاة العشائين مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011.
وكانت السلطات البحرينية هدمت 38 مسجدا للأغلبية الشيعية في مارس/آذار 2011 مع دخول قوات سعودية وإماراتية لسحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ولاقت خطوة البحرين إدانات واسعة من دول حليفة للبحرين أبرزها الولايات المتحدة.
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