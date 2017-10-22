مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011

2017-10-22 - 1:41 م

مرآة البحرين: أدى مواطنون صلاة العشائين مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات عام 2011.

وكانت السلطات البحرينية هدمت 38 مسجدا للأغلبية الشيعية في مارس/آذار 2011 مع دخول قوات سعودية وإماراتية لسحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ولاقت خطوة البحرين إدانات واسعة من دول حليفة للبحرين أبرزها الولايات المتحدة.