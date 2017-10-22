اعتقال 3 مواطنين من عالي أمس الأول

2017-10-22 - 1:46 م

مرآة البحرين (خاص): قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات الأمنية اعتقلت (الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017) اعتقلت 3 مواطنين من بلدة عالي في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تشنها السلطات وتستهدف عالي.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت "الشاب جعفر حسين العم، الشاب ميرزا عبدالعزيز منصور حسين أحمد ناصر، الشاب عبدالزهراء كريم ياسين".

واعتقلت السلطات خلال الأسبوع الماضي عددا من المواطنين معظمهم من بلدة عالي، إثر حملة أمنية واسعة.