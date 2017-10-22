دول خليجية ترفع الحظر عن استيراد حاصلات زراعية مصرية

2017-10-22 - 1:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الزراعة المصرية يوم الأحد إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

واجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

وحظرت السعودية في يوليو تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات وأعلنت الإمارات في أبريل نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وأضافت وزارة الزراعة في بيان أنه "يجري حاليا دراسة وقف المُصَدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والاجراءات المتفق عليها".

يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

يبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من أول سبتمبر أيلول حتى نهاية أغسطس آب وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر تشرين الثاني ومنتصف أبريل نيسان.