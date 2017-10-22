القضاء العسكري: انتهاء التحقيق مع مدنيين متهمين باستهداف قوة دفاع البحرين وإحالتهم للمحكمة العسكرية
2017-10-22 - 2:02 م
مرآة البحرين: قال رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل بأن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة من القبض على «خلية إرهابية» استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.
وأضاف بأن القضية "تم إحالتها إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الميعاد المقرر لجلسة المحاكمة، علما بأن كافة الضمانات القضائية سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون".
وكانت السلطات أجرت تعديلا دستوريا صادق عليه ملك البلاد، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، في خطوة لاقت انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
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