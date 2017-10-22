الفيحاني يقول إن تقرير الجزيرة استند لادعاءات غير مهنية عن أوضاع السجون

2017-10-22 - 8:53 م

مرآة البحرين: قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) سعيد الفيحاني إن قناة "الجزيرة"، اعتمدت في تقريرها عن أوضاع السجون على دراسة نظرية، استندت إلى ادعاءات غير مهنية.

وأضاف الفيحاني في بيان أن "قناة الجزيرة لم تتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للتأكد من المعلومات التي قدمتها في تقريرها التلفزيوني، وذلك من منطلق الحيادية والنزاهة.

ودعا الفيحاني قناة الجزيرة للتحلي بأخلاق المهنة.

وكانت قناة الجزيرة قد عرضت تقريرا أعده منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام يشير بالأرقام إلى تدهور أوضاع السجون في البحرين وانتهاك حقوق السجناء.