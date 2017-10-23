البحرين: الإفراج عن نشطاء بينهم ابتسام الصائغ
2017-10-23 - 4:12 ص
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) عن نشطاء حقوقيين بينهم ابتسام الصائغ، التي كشفت عن تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.
وأفرجت السلطات عن الصائغ، محمد خليل الشاخوري ورضي القطري الذين اعتقلتهم السلطات البحرينية يوليو الماضي ووجهت لهم تهم بالاتصال بمنظمات إرهابية بينها مؤسسة حقوقية قطرية.
وكانت منظمات محلية وجهات دولية بينها واشنطن قد طالبت بالإفراج عن الصائغ والنشطاء الآخرين وإلغاء التهم الموجهة لهم.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن إخلاء سبيل ابتسام الصائغ ومحمد الشاخوري ورضي القطري لا يكفي ويجب إسقاط التهم عنهم ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.
وشكا المعتقلون الثلاثة من تعرضهم للتعذيب في مقر جهاز الأمن الوطني بالمحرق، وأكدت الصائغ تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي عند استدعائها للتحقيق 26 مايو 2017.
وبدلا من أن تحقق الحكومة في تعذيب الصائغ قامت باعتقالها وتوجيه تهم بالإرهاب بحقها.
- 2017-10-23البحرين: الإفراج عن حارس المرمى الشهير حمود سلطان بعد توقيفه على خلفية زيارته قطر
- 2017-10-23مجلس تنسيق بين السعودية والعراق لمحاربة داعش وإعادة الإعمار
- 2017-10-23الصحافي جعفر الملا عاش للرياضة ومات فيها
- 2017-10-22الفيحاني يقول إن تقرير الجزيرة استند لادعاءات غير مهنية عن أوضاع السجون
- 2017-10-22القضاء العسكري: انتهاء التحقيق مع مدنيين متهمين باستهداف قوة دفاع البحرين وإحالتهم للمحكمة العسكرية
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus