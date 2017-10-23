البحرين: الإفراج عن نشطاء بينهم ابتسام الصائغ

ابتسام الصائغ في منزلها بعد الإفراج عنها الأحد 22 أكتوبر 2017

2017-10-23 - 4:12 ص

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) عن نشطاء حقوقيين بينهم ابتسام الصائغ، التي كشفت عن تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي.

وأفرجت السلطات عن الصائغ، محمد خليل الشاخوري ورضي القطري الذين اعتقلتهم السلطات البحرينية يوليو الماضي ووجهت لهم تهم بالاتصال بمنظمات إرهابية بينها مؤسسة حقوقية قطرية.

وكانت منظمات محلية وجهات دولية بينها واشنطن قد طالبت بالإفراج عن الصائغ والنشطاء الآخرين وإلغاء التهم الموجهة لهم.

وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن إخلاء سبيل ابتسام الصائغ ومحمد الشاخوري ورضي القطري لا يكفي ويجب إسقاط التهم عنهم ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وشكا المعتقلون الثلاثة من تعرضهم للتعذيب في مقر جهاز الأمن الوطني بالمحرق، وأكدت الصائغ تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي عند استدعائها للتحقيق 26 مايو 2017.

وبدلا من أن تحقق الحكومة في تعذيب الصائغ قامت باعتقالها وتوجيه تهم بالإرهاب بحقها.