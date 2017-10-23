الصحافي جعفر الملا عاش للرياضة ومات فيها

2017-10-23 - 4:57 ص

مرآة البحرين (خاص): نعت رابطة الصحافة البحرينية الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) الصحافي المختص في الشؤون الرياضية جعفر الملا (39 عاما)، الذي توفي أثناء ممارسته الرياضة في أحد النوادي.

صحيفة البلاد الذي كان الملا أحد الصحافيين منذ تأسيسها العام 2008 حتى 2012، نقلت عن شاهد عيان في النادي قوله "إن الفقيد كان يلعب على جهاز المشي بشكل طبيعي وسقط فجأة مغشى عليه".

وأضاف "سمعت صوت سقوطه فهرعت إليه وإذا به مغشى عليه. اتصلنا بالإسعاف وحاولت إنعاشه وتمكنت من إعادة نبضه لكنه توقف مرة أخرى".

وتابع "عندما وصلت سيارة الإسعاف حاول المسعفون إنعاشه مرة أخرى عبر الأجهزة واستعادة نبضه قليلا إلا أنه توقف بشكل كلي وفارق الحياة قبل أن تتحرك به سيارة الإسعاف من موقعها".

وتنقل الملا للعمل في صحف مختلفة بينها الوقت والوطن والبلاد.

وعرف الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بآرائه المثيرة للجدل، ومناقشاته للكثير من الإعلاميين، إلى جانب كتاباته في مجالات مختلفة تحت عنوان بلا تردد.

وعبر الكثير من الإعلاميين والرياضيين عن حزنهم لرحيل الملا.

وقال رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق مخاطبا الملا "متى أذعنت يا عنيد؟ ألم تجادل؛ ألم تحاجج؟ لم يورد زهر عمرك؛ ولم تفرح عيون أهلك بك. تعودناك منتصراً؛ فلما خسرت؛ خسرنا. وأي خسارة أنت؟".

المستشار السعودي وعضو الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي خالد الحسين عزى الأسرة الرياضية والإعلامية برحيل الملا.

صادق العزاء للأسرة الرياضية والإعلامية بالبحرين في وفاة الصحفي جعفر الملا رحمة الله خلال ممارسته للرياضة في إحدى صالات التدريب. pic.twitter.com/oP0xbZ0fLm — خالد الحسين (@khalidfahad77) October 23, 2017

أما المحلل الرياضي هاني اللؤلؤ الذي كان زميلا للملا لسنوات في القسم الرياضي في البلاد فكتب إلى جنان الخلد زميلي وصديقي الاعلامي جعفر الملا .

ونعى المتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد الشيخ الملا.

وفاة الإعلامي البحريني جعفر الملا.. إلى جناة الخلد يا صديقي الغالي pic.twitter.com/ZLwM778g69 — محمد الشيخ (@mhalshaikh) October 22, 2017

وقال نادي الرفاع إنه سيقف دقيقة حداد في مباراته مع نادي مدينة عيسى، الاثنين، حدادا على روح الملا الذي عمل في المركز الإعلامي للنادي.