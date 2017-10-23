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تيلرسون: السعودية ليست مستعدة لمحادثات مع قطر بشأن الأزمة الخليجية
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع في الرياض يوم الاحد (رويترز)
2017-10-23 - 5:30 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأحد إن السعودية غير مستعدة بعد لبدء محادثات مباشرة مع الدوحة لحل المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي تؤثر على قطر منذ نحو خمسة أشهر.
وقال تيلرسون معلقا على مباحثات عقدها في وقت سابق بالرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف التغلب على الخلاف "لا يوجد مؤشر قوي حتى الآن يفيد بأن الأطراف مستعدة للحوار".
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