مجلس تنسيق بين السعودية والعراق لمحاربة داعش وإعادة الإعمار

2017-10-23 - 5:52 ص

مرآة البحرين (رويترز): حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأحد الاجتماع الأول لمجلس مشترك جديد بين السعودية والعراق لتنسيق قتال تنظيم داعش وإعادة إعمار المناطق العراقية التي تنتزع السيطرة عليها من التنظيم المتشدد.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على العلاقات التاريخية بين الدولتين الجارتين.

وقال إن الميل الطبيعي للبلدين والشعبين هو التقارب الشديد مثلما كان الحال لقرون وإن توقف ذلك التقارب لعقود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، الذي حضر الاجتماع، إن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيساهم في إصلاحات لبناء القطاع الخاص في العراق والتشجيع على الاستثمار الأجنبي.

وأضاف "وسيكون هذا مهما لإرساء السلام المستحق بفضل المكاسب العسكرية".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المجلس عبر عن ارتياحه لتوجه أسواق النفط العالمية صوب التعافي نتيجة لاتفاق مع دول أخرى على رفع الأسعار عن طريق خفض الإنتاج.

واتفق المجلس أيضا على إعادة فتح مكتب للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في العراق ومنح الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) رخصة استثمار.

وسيعقد اجتماع ثان للمجلس في بغداد لكن لم يعلن عن موعده.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي لرويترز إن بلاده تسعى لزيادة الصادرات وتتطلع إلى فرص استثمار في قطاعي الزراعة والبتروكيماويات وغيرهما في العراق.

وأضاف عبر الهاتف أن الدعم من أعلى مستوى في الحكومتين سيؤدي إلى نتائج سريعة على الأرض.