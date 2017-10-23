البحرين: الإفراج عن حارس المرمى الشهير حمود سلطان بعد توقيفه على خلفية زيارته قطر

حمود سلطان خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية عبر قناة الكاس القطرية

2017-10-23 - 6:29 ص

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) عن حارس المرمى الشهير حمود سلطان بعد توقيفه على خلفية زيارته قطر.

وتقف البحرين إلى جانب السعودية والإمارات في الأزمة الخليجية في وجه قطر.

ورجح إعلاميون قطريون أن تكون السلطات قد أوقفت سلطان على خلفية زيارته لقطر وتعبيره عن تعاطفه مع القطريين الذين أحسنوا ضيافته على حد قوله.

وكان وزارة الداخلية البحرينية قد حظرت يونيو/ حزيران السفر والتعاطف مع قطر، وحذرت من عقوبات بالحبس والغرامة المالية.