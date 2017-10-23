رئيس الأمن العام ينفي اعتقال حمود سلطان برغم تأكيد زوجة النجم السابق

2017-10-23 - 10:37 ص

مرآة البحرين: نفى رئيس الأمن العام طارق الحسن اعتقال الكابتن واللاعب البحريني السابق وعضو برنامج المجلس بقناة الكأس القطرية حمود سلطان إن "الرجل معافى في بيته".

يأتي هذا فيما كانت زوجة حمود سلطان أكدت اعتقاله عبر حسابها مساء أمس الأحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتفاعل عدد من المحسوبين على موالي النظام.

وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عبر حسابه بـ"تويتر": "الرجل معافى في بيته! وهؤلاء يفبركون ويكذبون ويدعون المظلومية ظانين أنهم اذا استمروا سيصدق الناس كذبهم، مستعرضاً نماذج مما وصفه "فبركات" لبعض المغردين. ‬

ونشر فجر اليوم الإثنين مقطع مصور قصير لحمود سلطان وهو يردد "أحسن شيء اليوم دعايات وايد بصراحة وذبحتونا، في أمور بسيطة بس لا تزيدونها الله يسلمكم"، فيما خرج صوت من وراء الكاميرا يردد لحمود سلطان"إشاعات، إشاعات".

وكانت حسابات قطرية معروفة أكدت أمس اعتقال حارس مرمى نادي المحرق والمنتخب الوطني السابق حمود سلطان.