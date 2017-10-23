مسؤول بهيئة الكهرباء: ماضون في رفع الدعم عن الكهرباء وآخر رفع سيكون في 2019

2017-10-23 - 11:22 ص

مرآة البحرين: أكد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، عدنان فخرو، أن الهيئة ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء للأجنبي والحساب الثاني للمواطن، إذ من المزمع أن يكون الرفع الأخير لسعر الكهرباء في عام 2019.

وذكر في مداخلة له بجلسة الشورى أمس أن الخطّة التي تنتهجها هيئة الكهرباء والماء في رفع الدعم جاءت بعد التوافق مع السلطة التشريعية، إذ تمّ الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات معهم على رفع الدعم التدريجي عن الأجنبي والحساب الثاني للمواطن. واستدرك «لكننا تفاجأنا بعد تطبيق الاتفاق، أن لدى النواب مقترحا آخر لا يتفّق مع ما توافقنا عليه، وكأننا لم نجلس معهم في اجتماعات، ولم نصل إلى اتفاق مشترك».

ولفت فخرو إلى أن الدعم الحكومي المخصص لهيئة الكهرباء والماء ينخفض تدريجيا، إذ من المزمع أن ينخفض الدعم في 2018 إلى 188 مليون دينار فقط، متسائلاً: «كيف نوازن بين خفض دعم الحكومة لنا وخفض التعرفة على المواطن؟ لذلك فإن الخفض ليس في صالح أحد، فالكثير من الأسر غير ملتزمة بالدفع والديون بالملايين لهيئة الكهرباء والماء».