الإفراج عن المعتقلة روان صنقور

2017-10-23 - 11:45 ص

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية مساء أمس الأحد، عن المعتقلة روان صنقور التي تم اعتقالها أواخر شهر سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية تواصلها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة أخيها المعتقل علي صنقور في الحصول على حقه في العلاج.

وبعد اعتقالها عانت صنقور من تدهور صحتها وعدم انتظام دقات القلب، خصوصا بعد منعها من السلام على والدتها أثناء الزيارة، وظلت صنقور معزولة عن المعتقلات الأخريات، وكما عانت من معاملة سيئة للغاية من إدارة السجن.

وكانت السلطات الأمنية أفرجت مساء أمس عن عدد من المعتقلين بالإضافة لروان صنقور، وهم: ابتسام الصايغ، رضي القطري، خليل الشاخوري، ومحسن نجيب المخرق.